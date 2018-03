Come riferisce Sky Sport, arrivano notizie positive per la Juventus circa il recupero di Giorgio Chiellini, fermatosi per un problema muscolare in occasione dell'ultima partita di campionato con la Spal. Il centrale toscano si è allenato interamente col gruppo nella giornata di oggi e può essere inserito nella lista dei convocati per il match col Milan. Allenamento regolare anche per Khedira, dopo lo stop nell'amichevole della scorsa settimana con la Germania, mentre difficilmente sarà recuperabile Alex Sandro, che sarà tra gli ultimi a fare rientro dalle impegni con le nazionali.