si sta gradualmente inserendo negli schemi della. Il fantasista classe ’94 è stato lanciato ieri sera da Max Allegri nell’ultima mezz’ora del derby contro il, a risultato praticamente acquisito. L’esordio da titolare in maglia bianconera è rimandato, ma il giocatore dimostra tutta la propria soddisfazione su Instagram. “Forever trust in who you are and nothing else matters” (“Credi sempre in te stesso e nient’altro ha importanza”), scrive Bernardeschi, che da fan sfegatato del rock cita una vecchia canzone dei Metallica.