Mattiello e Mandragora non lasceranno la Juventus a gennaio, neanche in prestito. E' questa la decisione presa da Max Allegri che vuole tenere entrambi i giovani italiani per allungare la rosa della Juventus fino al termine della stagione. L'ex Chievo potrebbe essere una possibile alternativa a Patrice Evra che ha appena lasciato la Juve mentre Mandragora potrebbe dare ad Allegri una scelta in più a centrocampo. A seconda del minutaggio che i due collezioneranno da qui a fine stagione, Marotta deciderà se cederli in prestito in vista della stagione 2017/18. Prima dell'estate, però, Mattiello e Mandragora restano bianconeri.