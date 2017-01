Federico Mattiello potrebbe lasciare la Juventus in prestito nella finestra di mercato invernale. Il terzino della Juventus, tornato ad allenarsi dopo due seri infortuni rimediati con la maglia del Chievo, non è convintissimo dell'ipotesi Pescara e starebbe considerando un'offerta del Verona che è tra le principali candidate per la promozione in Serie A in questa stagione, lo riporta Hellas1903.it.