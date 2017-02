Tutto è bene ciò che finisce bene. La Juventus vince 2-0 in casa del Porto e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale in Champions League. Anche se qualcuno poteva rimanere 'offeso': ogni riferimento a Bonucci è puramente voluto. Il difensore bianconero, lasciato in tribuna per punizione dopo il battibecco con Allegri durante l'anticipo di campionato vinto venerdì scorso col Palermo, non era felicissimo di stare a guardare. La decisione di escluderlo, presa dall'allenatore e avallata dalla società, è stata coraggiosa, forse impopolare, ma corretta. Specialmente per il messaggio educativo che ha dato a tutto il gruppo: chi sbaglia, paga. Ci sono delle regole che tutti devono rispettare.



DUBBIO AMLETICO - Ma, a questo punto, la domanda sorge spontanea: se Barzagli e Chiellini non avessero recuperato dai rispettivi infortuni, Allegri avrebbe adottato lo stesso provvedimento nei confronti di Bonucci? Speriamo di sì, ma crediamo di no. E' vero che la Juve ha in squadra altri due difensori centrali di ottimo livello come Rugani e Benatia, ma sarebbe rimasta senza alternative di ruolo in panchina.