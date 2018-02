Una formazione che non è piaciuta proprio. La scelta di Gasperini di fare turnover, dopo le fatiche di Europa League e in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia sempre contro la Juventus, non è andata giù a molti tifosi, soprattutto del Napoli, che hanno inondato i social con post molto polemici. L'allenatore dell'Atalanta ha confermato solo Toloi e de Roon, in campo giovedì sera contro il Borussia Dortmund, con tante seconde scelte e un giovane, molto interessante ma senza esperienza, come Melegoni, un undici completata da Gollini, Palomino, Mancini, Castagne, Haas, Gosens, Rizzo e Cornelius. Sui social, con l'hashtag #ScansAtalanta è arrivata la provocazione, Gasperini metterà le riserve anche nel recupero?