Un gol, poi un altro, poi un altro ancora. E arrivi fino a 7. Tanti, tantissimi, se di mestiere fai il difensore e non ti chiami Sergio Ramos. Anzi, sei all'opposto del capitano del Real Madrid, simbolo merengue e capitano della Spagna, decisivo nella Liga come in Champions: sì, perché Mattia Caldara è al primo anno di Serie A. Simbolo dell'Atalanta di Gasperini, orgoglio di una città intera, il centrale classe '94 fa sognare il popolo orobico. E fa sorridere la Juve.



COME SERGIO RAMOS - Sergio Ramos ha realizzato 7 gol in Liga, tanti quanto l'ex Cesena e Trapani, che quando segna regala sempre i tre punti all'Atalanta. Ovviamente deve farne di strada per percorrere le orme del centrale madridista, ma i primi passi sembrano essere quelli giusti... La Juventus lo ha già preso e sta valutando di vestirlo di bianconero già la prossima stagione. Caldara non ci pensa, aspetta e continuare a puntare all'Europa con la sua Atalanta, che affronterà proprio il suo futuro la prossima settimana. Vuole aiutare i suoi compagni, in difesa come in avanti, dove fa male alle squadre avversarie. Numeri da record: 7 gol come Glik due stagioni fa, con ancora 5 gare a disposizione per superare il polacco, prossimo "nemico" juventino. Meglio di loro solo Domizzi (8 nel 2007/08) e Materazzi (12 nel 2001, 10 nel 2006/7). C'è una differenza, però: loro erano rigoristi. Caldara no. Caldara è, paradossalmente, un bomber d'area di rigore. Che aspetta la Juve, da avversario, e l'Europa. Pronto a far crollare il record di gol con un'altra zampata delle sue.



@AngeTaglieri88