Un tifoso speciale, forse qualcosa di più., perno della retroguardia della straordinariadi Gasperini, sarà presente stasera a Torino in occasione di. “Spero che vincano i bianconeri, sono convinto che sarà una partita spettacolare”, ha confessato il centrale classe ’94, che dall’estate 2018 approderà ufficialmente all’ombra della Mole (15 milioni di euro più 4 di bonus, la cifra pagata dalla Juve per acquistarlo a titolo definitivo dai nerazzurri). Intanto Caldara si porta avanti nella tabella di marcia e, dopo aver affrontato per due volte i campioni d’Italia allo Stadium - sconfitto 3-1 in campionato e 3-2 in Coppa Italia - tiferà per i futuri compagni dagli spalti. Con lui il compagno di reparto e amico, che l’amore per i colori bianconeri se lo porta dietro fin da piccolo.@mcarapex