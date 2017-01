Sembrava che l'acquisto di Cataldi da parte del Genoa potesse raffreddare l'interesse dei liguri nei confronti di Hernanes, invece, l'ex Lazio potrebbe addirittura rappresentare un fattore che spingerà il Grifone ad accelerare per il Profeta. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, il centrocampista in prestito dalla Lazio sarà out per almeno quattro settimane, rendendo quasi indispensabile l'acquisto del brasiliano. Come anticipato ieri, l'accordo di massima tra le società c'è, ora si attende la sua decisione.