Voci che tornano d'attualità in casa Juventus, in coincidenza col momento più delicato della stagione e una volata per lo scudetto che riparte oggi dalla sfida con l'Inter. Oltre ai calciatori, anche i dirigenti bianconeri sono seguiti e molto corteggiati in tutta Europa e tra questi figura ovviamente anche il direttore sportivo Fabio Paratici, da anni fidato e preziosissimo braccio destro dell'amministratore delegato Beppe Marotta. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l'uomo mercato della Juve è finito nelle ultime ore nel mirino di Chelsea e Monaco, società che puntano a tornare protagoniste nei rispettivi paesi e in campo internazionale.



Ma il club di Corso Galileo Ferraris non si farà trovare impreparato, nonostante il contratto di Paratici scada a giugno e discorsi concreti sul rinnovo siano stati posticipati per non distogliere la squadra dai prossimi impegni ufficiali. C'è già più di un impegno sulla parola per prolungare l'accordo per le prossime stagioni con reciproca soddisfazione e allontanare definitivamente le nuove tentazioni che arrivano da Inghilterra e Francia.