Giorgio Chiellini e la Juventus, ancora insieme. Con ogni probabilità a vita, perché il difensore della Nazionale è in dialogo con la società bianconera per estendere il suo contratto per quella che sarà verosimilmente l'ultimo accordo della sua carriera da calciatore. Una nuova svolta per Chiellini, pronto a legarsi nuovamente alla Juve con oltre 440 partite all'attivo con la stessa maglia. Nel nostro video, ecco i dettagli della trattativa e un retroscena su Antonio Conte: ha pensato davvero di portare Giorgio con sé al Chelsea.