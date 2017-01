Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla dal Gran Galà del Calcio ai microfoni di Premium Sport: "Vogliamo arrivare fino in fondo anche quest'anno. Con l'Inter è una sfida affascinante che come ogni anno ha un sapore speciale e arriva in un momento in cui siamo le squadre più in forma del campionato. Contro il Sassuolo dovevamo dare una risposta a noi stessi dopo un po' di trasferte venute malino. Credo che una risposta importante ce la siamo data e adesso abbiamo una settimana in cui avremo una partita che significa tanto".



Due parole su Dybala: "Ho visto un ottimo Paulo. Conta quello che fa in campo. Paulo è una grandissima persona che mette sempre davanti sempre il gruppo".



Infine sulla corsa scudetto: "Abbiamo quattro punti di vantaggio, la prossima settimana sarà fondamentale: abbiamo l'Inter, poi due trasferte in quattro giorni che nascondono tante insidie. Un passaggio importante. La Roma ha perso in un campo in cui anche noi abbiamo perso contro il Genoa e poi ieri sono stati anche molto sfortunati. Noi però pensiamo a noi stessi, a lavorare in settimana per mettere ancora benzina e sistemare magari qualche acciacco prima di una partita bella tosta come quella di domenica".