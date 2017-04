La Juventus controlla e vince 2-0 contro il Chievo, nell'ultima partita prima dell'incrocio di Champions League con il Barcellona. Sugli scudi la coppia HD, con Higuain autore di una doppietta e Dybala protagonista con un assist e altre giocate di grande classe.



Juventus-Chievo 2-0

JUVENTUS

BUFFON 6.5: il Chievo è squadra vera, ma lui si può permettere l'ennesima notte da spettatore per almeno un tempo. Nella ripresa ci mette subito i pugni sul solito Pellissier.

LICHTSTEINER 6: qualche errore di troppo quando arriva sul fondo, trova però l'assist giusto all'ennesima sovrapposizione per chiudere la partita (85' DANI ALVES ng).

BARZAGLI 7: in avvio il Chievo prova in un paio di situazioni a uscire dal guscio, lui sbroglia ogni situazione con una serata da 'roccia', anche facendo fallo se serve.

RUGANI 6: non è chiamato agli straordinari, fa il suo senza.

ALEX SANDRO 6: rispetto al solito si dosa un po' di più negli affondi, martedì c'è il Barcellona e per la prima volta dopo mesi sarà chiamato al triplo impegno in una settimana.

MARCHISIO 6: ordinato davanti alla difesa, il vero regista è Dybala.

KHEDIRA 6.5: tempi di inserimento da manuale, la prima occasione capita di nuovo sui suoi piedi, ma Seculin è attento.

CUADRADO 6.5: dalla destra nascono i pericoli maggiori per la Juve, che la conduca lui o che si creino spazi grazie al suo movimento. Risparmiato dopo un'ora o poco più (66' LEMINA 6: non gli manca la voglia, ma la lucidità nella scelta delle giocate da fare sì).

DYBALA 7.5: ispirato. Cerca il gol senza fortuna, poi ne regala due a Higuain che gli rende merito travolgendolo nell'esultanza. A tutto campo, senza Bonucci, Alves e Pjanic l'unica fonte di gioco è lui e la luce è sempre accesa.

STURARO 6.5: anomalo esterno d'attacco, d'altronde con caratteristiche e pedigree differente lo è anche Mandzukic. Ruvido, non molla mai e sporca tutte le linee di passaggio del Chievo (72' BONUCCI 6: entra per portare la difesa a tre. Diffidato, forse cerca e trova l'ammonizione per saltare Pescara e non gare più insidiose).

HIGUAIN 7.5: bomber da striscia se ce n'è uno in stagione. La decide lui, poteva anche raddoppiare prima pagando un po' di sfortuna e anche di imprecisione. Però si è sbloccato, proprio quando serve di più...

All. ALLEGRI 7: il turnover totale applicato tra un Napoli e l'altro gli ha permesso di schierare una Juve vera ma da non spremere per tenere alto il livello contro il Chievo. I bianconeri si dosano, accelerano quando serve e controllano la partita. E vincono, avvicinando di altri 3 punti il sesto scudetto consecutivo. Ora il Barcellona.

CHIEVO VERONA

SECULIN 6: fa quel che deve e che può su Khedira e Dybala, non può nulla su Higuain.

CACCIATORE 5.5: torinese, cresciuto tra Juve e Toro, sente la partita forse anche troppo.

SPOLLI 5.5: dalla sua parte la Juve non sfonda, ma non ci prova nemmeno. E quando Dybala lo punta, viene steso senza troppi fronzoli.

CESAR 5.5: Higuain e Dybala gli regalano una serata complicata.

GOBBI 5.5: avere a che fare con Cuadrado in questo periodo è difficile per tutti, ci mette tutta l'esperienza che ha (46' IZCO 6: reinventato terzino, si applica).

CASTRO 6.5: ha tempi nell'inserimento, passo e grinta per dare fastidio costantemente anche in fase di non possesso.

RADOVANOVIC 5.5: davanti alla difesa è lui a far ripartire la manovra clivense, con in più l'arduo compito di vedersi sfrecciare a fianco un Dybala in serata sì.

HETEMAJ 6: lontana la notte del suo scherzetto, ennesima prova da soldatino inesauribile (74' DE GUZMAN ng).

BIRSA 5.5: mancino sublime che a volte disegna calcio e altre no. Questa sera non lo ha fatto.

MEGGIORINI 5.5: esempio perfetto di come un attaccante sia anche, o soprattutto, il primo difensore. Ma avrebbe anche il compito di attaccare... (66' INGLESE 6: un bel colpo di testa, più sostanza di Meggiorini)

PELLISSIER 6: sornione, in passato spesso bestia nera della Juve. Ci prova anche questa volta, ma Buffon fa buona guardia.

All. MARAN 6: il Chievo non incanta ma è squadra vera, ordinata, compatta.



