La Juve sorride: uno dei suoi talenti in prestito, Luca Clemenza, si sta ritagliando sempre più spazio. Il classe '97, nonostante le difficoltà d'inserimento in un Ascoli che soffre, quando sceso in campo ha sempre fatto benissimo sia sotto il punto di vista dell'impegno che della qualità delle giocate. Sta migliorando nel reggere i contrasti con il calcio dei grandi, nell'uso del piede debole e nella lettura delle situazioni. Tutti fattori che spingono la Signora a non perderlo di vista. Lui vuole tornare in bianconero.