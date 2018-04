Quello di Gonzalo Higuain a San Siro non è stato un semplice gol. Vale i tre punti fin qui più pesanti del campionato, serve a scacciare via i demoni della crisi e a tenere in vita l'orgoglio ferito di una Juve arrivata all'ultimo giro con il serbatoio scarico e le gomme bucate. Un gol che guardando la classifica consente alla Juve di restare aggrappata con le unghie e con i denti allo scudetto e al contempo di scalciare ai piani di sotto l'Inter sempre più fuori dalla zona Champions League: obiettivo ancora alla portata dei nerazzurri, che al contrario della Juve nella marcia tricolore non ha tutto nelle proprie mani. E allora ecco che dalla classifica, l'importanza del gol da tre punti del Pipita nei progetti bianconeri potrebbe anche avere un peso specifico importante pure sul mercato. Perché se l'Inter non dovesse centrare la qualificazione in Champions, ecco che anche il riscatto di Joao Cancelo programmato ma ancora legato a doppio filo con la stabilità del bilancio nerazzurro potrebbe slittare rispetto al 31 maggio: il che non significa necessariamente che debba saltare, ma se dovesse anche soltanto essere rimandato ecco che la Juve potrebbe completare l'opera di inserimento in questa trattativa.

RITORNO DI FIAMMA – Via Lichtsteiner e Asamoah, quasi sicuramente anche Alex Sandro. Dentro Spinazzola e con ogni probabilità Darmian, alla Juve servirà un altro terzino di spessore: si lavora a sinistra con i vari usati sicuri che rispondo attualmente al nome di Digne, Bernat o Filipe Luis ad esempio. Ma si lavora anche a destra grazie alla duttilità di De Sciglio e dello stesso Darmian. E in tal senso Cancelo potrebbe diventare l'obiettivo numero uno nel caso in cui l'Inter non riuscisse a far valere per tempo la propria opzione di riscatto: contatti già avviati con l'entourage nella speranza che prima o poi l'asse con Jorge Mendes possa cominciare a dare frutti, da sempre aperto il canale che porta al Valencia. La Juve ora non può fare altro che restare in attesa, ma è sempre più pronta a giocare la propria partita a partire dal primo giugno nel caso in cui fosse ancora possibile.



@NicolaBalice