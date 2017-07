Arriva Douglas Costa e la Juventus lo presenta, annunciando la scelta della maglia numero 11, con un video di grande impatto. In esso si vede la '11' appesa in spogliatoio, con accanto una maglia non qualsiasi: la '12' di Alex Sandro. Semplice vicinanza dettata dalla prossimità dei numeri, oppure indizio di mercato? Certo, per i sostenitori bianconeri sarebbe davvero un doppio annuncio eccezionale.