in estate si troveranno attorno ad un tavolo per discutere nuove operazioni di mercato. E sul tavolo delle trattative non ci saranno soltanto i riscatti di Kingsleye di Mehdi, ma anche un nuovo obiettivo di mercato per la formazione bianconera:Soltanto un mese fa il giocatore ha confermato di non essere felice alGià le offerte arrivate a gennaio per lui dalla Cina erano state una tentazione molto forte e nelle ultime usciteha ribadito come a fine stagione parlerà con il club tedesco per valutare la possibiltà di dire addio.Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, che conferma quanto anticipato in esclusiva da calciomercato.com, dell'esterno brasiliano. Contatti interlocutori e che hanno confermato come Douglas Costa siaLa Juve medita il colpo, la prima mossa è stata fatta.