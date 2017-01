Dopo il ko di Firenze Max Allegri è intenzionato a cambiare il vestito tattico della Juventus. Domenica sera alle 12.30 arriva allo Juventus Stadium la Lazio e i bianconeri si faranno trovare in campo con il 4-3-1-2 che ha dato segnali incoraggianti nelle prime uscite del 2017 prima della sconfitta del Franchi. Come riporta ilbianconero.com, Miralem Pjanic tornerà in trequarti a ridosso di Dybala e Higuain, Bonucci e Chiellini dovrebbero tornare al centro della difesa con Lichtsteiner a destra ed Asamoah a sinistra anche se non è da escludere l'impiego di Chiellini al posto dello squalificato Alex Sandro. Anche Sturaro salterà la sfida dello Stadium, al suo posto è pronto Rincon.