La conferma più importante sul mercato dellaè arrivata ieri da Massimiliano Allegri. "Contro il Porto abbiamo giocato una buona partita, poi dopo due giorni Bonucci è rientrato perché è un giocatore importante, un giocatore straordinario e soprattutto deve capire che”.leader morale e tecnico della squadra bianconera. Il Chelsea insiste per lui, ma la Juventus non ha intenzione di cederlo per meno di 55 milioni. E chi ci sarà accanto a lui nello scacchiere di Allegri? Al centro della difesa si va verso la conferma di Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Mehdi Benatia e Daniele Rugani.. Beppe Marotta e Fabio Paratici, però, in questi giorni sono molto attivi per cambiare diverse pedine sulle corsie laterali in difesa. Vuoi per l'età avanzata di certi giocatori, vuoi per le opportunità di mercato.non appena avrà trovato la sua prossima squadra risolverà il contratto che lo lega alla Juventus. Manchester City, Chelsea e Tottenham stanno provando ad ingaggiare il brasiliano, coi Citizens in netto vantaggio sui due club di Londra. A destra, però, può partire anche, cercato dal Nizza di Mario Balotelli. Il terzino svizzero ha 33 anni e di fronte ad una proposta da 5 milioni di euro può partire: per la Juve non è incedibile, come non lo era l'anno scorso. Grandi dubbi sul futuro di, cercato dal Chelsea di Antonio Conte. ". Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se un giocatore decide di andare via come si è verificato con noi negli anni passati, alla fine deve andare via perché tenere un giocatore controvoglia non è utile per nessuno", ha dichiarato Marotta settimana scorsa".. Da valutare, invece, la posizione di Kwadwo Asamoah, molto utile quando chiamato in causa da Allegri.- Diversi i nomi appuntati sul taccuino di Marotta e Paratici per sostituire i partenti. Per la difesa destra interessano soprattuttodel Real Madrid (valutato 25 milioni di euro) e Matteodel Manchester United (valutato 20 milioni di euro). Vive anche le piste che portano a Joao Cancelo del Valencia e Serge Aurier del Paris Saint-Germain. Il jolly per il ruolo può essere Mattia De Sciglio , in uscita dal Milan.: i rossoneri chiedono 15 milioni di euro, i bianconeri non sono disposti ad andare oltre i 12. De Sciglio negli anni ha imparato a giocare anche sulla corsia mancina. Per la fascia sinistra ci sono anche le candidature di, teoricamente in prestito per un altro anno all'Atalanta, e, terzino classe 1993 del Borussia Dortmund recentemente accostato anche al Paris Saint-Germain.