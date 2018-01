Alex Sandro potrebbe presto cambiare aria. Al momento, infatti, non ci sono molte possibilità che l'ex Porto rimanga a Torino anche la prossima stagione. Chelsea e Manchester United non sono le uniche squadre che stanno osservando il calciatore da vicino. Come riportato in esclusiva da ilBianconero.com anche il Psg è interessato al calciatore e Le10Sport in Francia conferma l'indiscrezione di mercato. Alex Sandro gradirebbe particolarmente l'opzione parigina in quando sotto la Tour Eiffel troverebbe tantissimi connazionali: da Neymar a Thiago Silva a Marquinhos.