Strategia decisa, affari in dirittura d'arrivo. La Juventus è pronta a privarsi a titolo definitivo di due giocatori cresciuti nel vivaio bianconero e oggi in prestito in Serie A e protagonisti con le maglie di Sassuolo e Atalanta. Si tratta di Federico Mattiello e Pol Lirola, entrambi esterni difensivi anche se su fasce opposte che, almeno per ora, non rientreranno a Vinovo.



LIROLA, PLUSVALENZA COL SASSUOLO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la strategia per Lirola è già definita e anche i contatti con il Sassuolo degli ultimi giorni, che hanno interessato anche il baby Tripaldelli, hanno ribadito l'accordo fra le parti. Il club neroverde riscatterà il cartellino del terzino spagnolo per circa 7-8 milioni di euro (facendo segnare una bella plusvalenza a bilancio ai bianconeri), ma lascerà un diritto di riacquisto alla Juventus che così facendo non perderà del tutto il controllo sul giocatore.



MATTIELLO IL DOPO-SPINAZZOLA - Stessa formula, ma con cifre più basse, porterà invece Mattiello all'Atalanta. Oggi l'esterno è in prestito alla Spal, ma con l'addio di Spinazzola (che arriverà in estate proprio alla Juventus) il club bergamasco ha scelto l'acquisto proprio del terzino classe '94 per sostituirlo. Al club bianconero andranno circa 4-5 milioni e anche in questo caso ci sarà il diritto di riacquisto in favore della Juventus. Strategia decisa, plusvalenze assicurate, Lirola e Mattiello salutano la Juve... per ora.