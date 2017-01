Sarà Juventus, come previsto. Ma non subito, a meno di clamorosi colpi di scena. Così hanno deciso Beppe Marotta e Fabio Paratici per il destino di Rodrigo Bentancur, il predestinato del Boca Juniors che la Juve ha prenotato dai tempi dell'operazione Carlos Tévez con un'opzione rivelatasi più che contesa. Ci hanno provato Atlético Madrid, Benfica, anche il Milan nella scorsa estate. Il suo destino sarà bianconero, nessun dubbio, ma... non adesso.



MURO BOCA E DECISIONE - La Juventus infatti ha provato a trattare con il Boca Juniors e - in particolare - il presidente Angelici per ottenere il via libera ad avere Bentancur da subito in rosa. Il problema vero è stata la richiesta del club argentino: altri 2/3 milioni di euro di indennizzo rispetto ai 10 milioni totali già prefissati per l'operazione, tra quota già pagata e riscatto da versare più avanti. Una spesa che avrebbe ulteriormente caricato l'affare Bentancur, a cui aggiungere le tempistiche rallentate per via della presenza del giocatore al Sudamericano Sub20 che sta disputando in Ecuador. Arriverebbe in Europa almeno tra due o tre settimane, il tempo di ambientamento e il rischio di pagare 3 milioni di euro per un giocatore pronto non prima di marzo o aprile. Esborso eccessivo.



BLITZ A TORINO - Così, la Juventus - a meno di cambi di direzione del Boca - è orientata sul prendere Bentancur dal prossimo luglio. E ha avuto l'ok del giocatore anche a questa soluzione, tanto che i contatti con l'entourage in queste ore sono legati all'organizzazione delle visite mediche e delle firme sui contratti in vista della prossima stagione. Così Bentancur potrebbe arrivare a Torino già a febbraio, sottoporsi alle visite, preparare i documenti del suo trasferimento e diventare un giocatore della Juve per la stagione che verrà, anche per conoscere Allegri e la dirigenza. Senza anticipare l'operazione, visto il muro del Boca...