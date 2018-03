Il tempo di pensare solo a Kean e Pellegri come i millennial su cui puntare è ormai passato. Anche in casa Juve. Che non a caso lavora per assicurarsi anche altri talenti assoluti del terzo millennio, pur continuando a puntare su Kean e avendo dovuto incassare il sorpasso milionario del Monaco per Pellegri. Tra questi spicca il profilo di Yacine Adli, centrocampista offensivo classe 2000 del Paris Saint Germain in fuga dalla capitale francese: una situazione del tutto simile a quella che in passato ha visto protagonisti i vari Coman e Ikone, seppur con finali diversi. In questo caso è l'entourage di Adli ad aver bussato alla porta bianconera nelle scorse settimane, così come successo con altri top club europei, mentre sul fronte Psg si prova a trattenerlo con una proposta di rinnovo legata ad un graduale inserimento in prima squadra.

GLI ALTRI BABY – Il più suggestivo è dunque Adli. Ma è un altro classe 2000 che da mesi vede la Juve impegnata a trattare con la sua società d'appartenenza. Si tratta di Erling Braut Haland, centravanti del Molde già rientrato nel giro della prima squadra e valutato quasi 4 milioni dal suo club di appartenenza: cifra che la Juve sta provando ad abbattere, ma il profilo piace parecchio. Contatti avviati anche con Lillo George Rosolino Guarneri, portiere classe 2002 italo belga dello Standard Liegi, stabilmente ormai nel giro delle nazionali giovanili azzurre. Mentre Radu Dragusin, difensore centrale classe 2003 dello Sport Regal Bucarest è già stato bloccato a gennaio in attesa di poter completare l'operazione in estate nonostante in patria sia al centro di un contenzioso acceso tra due differenti agenti che ne rivendicano la delega.



@NicolaBalice