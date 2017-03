”. Le parole, ripetute all’infinito e ormai incise con forza nella mente dei tifosi della, sono di. Vero, aggiungere “abbastanza” fa sembrare l’affermazione molto meno sicura, soprattutto se consideriamo nell’equazione la nota fame agonistica del capitano bianconero. Gigi, se potesse, difenderebbe i pali della Signora fino a 50 anni (“potrebbe continuare”, ha confermato il suo agente Silvano Martina). Sogni a parte, però, la dura realtà parla della ricerca frenetica di un erede iniziata ormai da diversi mesi.Il primo, già mediaticamente imponente nonostante la giovane età, èIl numero uno delha compiuto 18 anni da una manciata di giorni, ma può già contare suin tutte le competizioni con i rossoneri eLeeffettuate in questa Serie A lo rendono: le stimmate del campione ci sono, ma il nodo da sciogliere riguarda la situazione contrattuale. I continui ritardi nel closing stanno facendo slittare il rinnovo di Gigio con il Milan, ma la volontà del club è ovviamente quella di arrivare alla firma il più velocemente possibile.. Come a dire che, se trattenere Donnarumma diventasse un’impresa impossibile, le casse rossonere potrebbero almeno giovarne, allontanando lo spauracchio di un trasferimento a parametro zero. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.com, sul fenomeno classe ’99 si è già informato il, in cerca di un sostituto del partente: una concorrenza che potrebbe rivelarsi fatale per il sogno della Juve.