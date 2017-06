Non c'è fretta, né tempo da perdere. Ma soprattutto, un grande colpo non esclude un altro acquisto di primo piano se si parla di esterni con licenza di alzare il livello dell'attacco bianconero. Così, mentre la trattativa che porta a Douglas Costa decolla sia con l'entourage del giocatore (quadriennale da circa 6 milioni a stagione) che con il Bayern Monaco (ridotta la distanza tra domanda e offerta, aspettando il colpo Sanchez), continuano i contatti anche per Federico Bernardeschi: la Fiorentina ha aperto ad una cessione anche alla Juve, il suo agente Beppe Bozzo riceve e lancia segnali quotidianamente con la dirigenza bianconera, l'ultimo contatto è proprio di questa mattina in vista di una trattativa che si annuncia delicata e lunga ma non impossibile. Crescono quindi le quotazioni di un doppio colpo, con la controversa e complicata situazione legata a Keita Balde sempre viva sullo sfondo. Insomma: se dovesse essere portata a termine l'operazione Douglas Costa, questa non escluderebbe l'acquisto di Bernardeschi o di un altro big là davanti. Una strategia che, inevitabilmente, per essere compiuta dovrà portare anche ad una cessione eccellente, per una questione numerica ancor più che di bilancio.

SIRENE SPAGNOLE PER CUADRADO – Le casse sorridono in casa Juve, ma i conti devono sempre tornare. Non si potrà quindi passare a un sovraffollamento totale dopo sei mesi vissuti con il reparto d'attacco ridotto all'osso. Se Higuain e Dybala rimangono incedibili, con Mandzukic che al momento del rinnovo ha fatto capire di non voler lasciare Torino se non per offerte tecniche ed economiche irrinunciabili (non dovrebbe esserlo quella del Besiktas), ecco che la posizione di Cuadrado è tutt'altro che definita. Ogni offerta superiore ai 30 milioni di euro verrà ascoltata con grande attenzione da parte della Juve, con sondaggi sempre più frequenti in arrivo dalla Liga: si è interessato al colombiano il Valencia senza scaldare il suo cuore, molto più intrigante l'interesse del Barcellona alla ricerca di un esterno completo, così come ha mosso i primi passi anche l'Atletico Madrid al netto delle difficoltà di un mercato bloccato fino alla prossima finestra invernale. Una situazione ancora embrionale, ma in essere. La priorità in questo momento rimane sul fronte acquisti. Poi però bisognerà vendere, con Cuadrado principale indiziato tra le stelle bianconere a lasciare Torino.



@NicolaBalice