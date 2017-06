La trattativa è avviata, seppur a distanza. Quando ci saranno le condizioni per chiudere, poi, ecco che quel charter pronto a decollare da Caselle in direzione Siviglia potrà partire. Prosegue il lavoro della Juve per regalare Steven N'Zonzi a Max Allegri, con il suo pieno di fisicità e muscoli che poi dovrà essere accompagnato da almeno un grandissimo colpo nel reparto d'attacco. Repentino il modo in cui Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno saputo riallacciare i contatti con il suo entourage una volta preso atto delle richieste del tecnico bianconero, strappando il sì del giocatore in meno di quarantotto ore dal rinnovo di Allegri: un quadriennale da oltre 3.5 milioni netti a stagione più bonus, soprattutto il grande salto in un top club a quasi ventinove anni dopo una lunga gavetta che si trasforma anche in un alone di scetticismo da parte della critica. Ed ora gli intermediari sono al lavoro per fare in modo che dall'accordo con N'Zonzi si possa passare a quello col Siviglia, a sua volta osso duro e club che fa della capacità di vendere la propria arte migliore sul mercato internazionale.

LA DISTANZA – Anche dopo la partenza di Monchi, non cambia la politica del Siviglia in uscita: clausole rescissorie alte ma non altissime, che equivalgono anche al prezzo dei propri pezzi pregiati. Così è stato in passato, così sarà anche in futuro. Il rinnovo di gennaio è servito proprio a questo, per alzare la richiesta da 30 a 40 milioni col benestare dello stesso N'Zonzi. Una valutazione che rimane ancora troppo alta secondo lo Juve pensiero: alla prima proposta da 25 milioni più bonus, ha già fatto seguito un rialzo da circa 30 milioni più bonus. Ancora perfettibile verso l'alto, con la Juve intenzionata a chiudere l'operazione anche in tempi brevi, senza però voler salire fino al tetto imposto dalla clausola e fin qui anche da José Castro di 40 milioni. La Juve ha quindi compiuto i primi passi verso il Siviglia, ora è atteso quello del club andaluso verso i bianconeri: se non dovessero arrivare segni positivi in tal senso, sarà quindi tempo di una nuova valutazione per capire se andare fino in fondo o meno per N'Zonzi anche a costo di pagare la clausola, fattore che a Torino si vorrebbe evitare almeno in questa circostanza. Il gigante francese resta in ogni caso il centrocampista più vicino alla Juve in questo momento, per un colpo che attende solo un segnale da Siviglia per poter essere affondato.



@NicolaBalice