Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, la Juventus sta continuando a guardare in Premier League per rinforzare il centrocampo; il grande obiettivo dei bianconeri, infatti, è Emre Can del Liverpool. I Reds, però, non vogliono cedere il tedesco, ecco perché la Vecchia Signora continua a monitorare anche il profilo di Matuidi del PSG, che rappresenta la prima alternativa al nazionale tedesco.