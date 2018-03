Un nuovo infortunio ha messo ko Benedikt Höwedes, protagonista di una stagione a dir poco sfortunata con la maglia della Juventus. La dirigenza bianconera sta provando a trattenere a Torino il difensore in prestito dallo Schalke 04, ma non lo riscatterà per i 13 milioni di euro pattuiti in estate con il club tedesco. Due le possibilità: la prima è quella di ottenere un forte sconto sul riscatto (non superiore a 5 milioni di euro), la seconda è un nuovo prestito annuale alle stesse condizioni di quello attuale. Secondo Kicker, in ogni caso, un ritorno di Höwedes a Gelsenkirchen è al momento l'ipotesi più probabile.