La Juventus alza il muro su Dybala: non è sul mercato. Al contrario di Alex Sandro: visto pure il rendimento al di sotto delle aspettative, la dirigenza non ha grande fretta di offrirgli il prolungamento di contratto (scadenza 2020) con ritocco dell’ingaggio (dai circa 2,8 a stagione ai 5: trattativa che inizialmente non era decollata per le resistenze del giocatore). Così un’offerta da sceicchi a gennaio non verrebbe scartata a priori. Morale, Alex Sandro non è più incedibile e verrà giudicato in base al rendimento. Si parte sempre da una base di 50 milioni. Gli estimatori non mancano (Chelsea in pole), l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla Champions: avendola già giocata con la Juventus, Alex Sandro non potrebbe essere schierato in Europa. Di sicuro se il brasiliano resterà in altalena e non tornerà più che mai somigliante al terzino stellare del suo secondo anno bianconero, finirà sul mercato la prossima estate.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus si guarda intorno, per l’immediato e per il futuro prossimo. Tra i preferiti c’è sempre Emerson Palmieri della Roma, appena rientrato dopo un brutto infortunio e già erede designato di Sandro per la scorsa sessione di mercato, prima che il ginocchio lo mettesse fuori causa. In giallorosso è chiuso da Kolarov e la Juve potrebbe arrivare a offrire alla Roma una ventina di milioni. Sempre nel mirino anche Matteo Darmian (Manchester United), che piace anche a Napoli e Roma. Più difficile anticipare il rientro alla base di Leonardo Spinazzola, bianconero di proprietà ma in prestito (biennale) all’Atalanta: la Juventus vorrebbe e ci ha già provato a lungo in estate, ma i bergamaschi non sono intenzionati a lasciarlo partire.