Se ne parla già dalla passata stagione. Si tratta tra un passo avanti e mezzo indietro ormai da inizio stagione, per un accordo che sembrava imminente già ad ottobre e poi ritardato fino ad arrivare a questi giorni. Ma il rinnovo di Paulo Dybala è ormai prossimo dall'essere ufficializzato. La vacanza torinese di Pierpaolo Triulzi è servita per definire la trattativa e limare anche gli ultimi dettagli, con la Juve che ha saputo mantenere fede alla propria intenzione di costruire la squadra del presente e del futuro proprio attorno alla Joya nonostante le richieste al rialzo arrivate strada facendo. Così, se sul finire della passata stagione sarebbe 'bastato' un raddoppio dell'ingaggio alla soglia Pogba (4.5 milioni netti più bonus), l'arrivo di Gonzalo Higuain e il suo contratto monstre ha portato Triulzi a chiedere per conto di Dybala un ingaggio ben più alto che potesse essere in linea con il ruolo che la Juve vuole assegnargli.



