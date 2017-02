Corteggiato in Italia da Juventus e Inter e in Inghilterra dal Chelsea, James Rodriguez sembra tuttavia veder rafforzata la propria posizione al Real Madrid. Non solo per il blocco al mercato in entrata subito dal club di Florentino Perez, ma anche perché lo stesso Cristiano Ronaldo sembra essersi esposto in prima persona per impedire la cessione del compagno di squadra. Secondo quanto riportato dal Sun, i club che ambiscono al colombiano dovranno arrendersi, considerato anche la scadenza lontana del contratto che lo lega ai Blancos (2020).