Scudetto alla Juve, scudetto al Napoli. La lotta per il primato in classifica non è ancora decisa e, anche se è decisamente indirizzata verso Torino, è evidente come queste due squadre abbiano acquisito, o meglio dovrebbero averlo fatto, un'unica grande certezza. Sia il Napoli che la Juventus sono entrambe a fine ciclo, almeno nei rispettivi 11 titolari e nel corso della prossima estate sono chiamate a prendere delle importanti decisioni.



ALLEGRI E SARRI - La prima, forse la più importante, è quella che riguarda le due panchine perchè sia Massimiliano Allegri che Maurizio Sarri sono arrivati rispettivamente al quarto e al terzo anno di gestione. La riconferma di entrambi è in dubbio con il prima che è tentato da un'esperienza in Premier e il secondo che non sta discutendo il rinnovo con il Napoli e ha fra le mani un'offerta del Monaco. Lasciare tutto o restare e aprire un nuovo ciclo? Ma soprattutto a che condizioni e con che rosa a disposizione?



I SENATORI ALLA FINE - Già le due rose, che necessariamente dovranno subire una piccola o grande rivoluzione. A partire da coloro che sono stati e sono ancora oggi dei punti fermi di entrambe le realtà, quei senatori che sono stati trascinatori e uomini spogliatoio in questi anni di rivalità. La Juve dirà addio a Buffon e sta valutando il futuro di Barzagli, Chiellini e Marchisi. Il Napoli saluterà Reina (che ha firmato col Milan, e dovrà prendere una decisione sia su Albiol che su Marek Hamsik, mai così in ombra come in questa stagione.



LE SCELTE DI MERCATO - La svolta più importante, tuttavia, dovrà essere fatta in sede di mercato perchè dovranno essere fatte delle valutazioni serie su almeno 3 perni delle due squadre. Sulla sponda della Juventus lo scontento Alex Sandro arriva dalla peggior stagione in bianconero. Mario Mandzukic è richiesto sul mercato e potrebbe essere questo l'ultimo anno valido per una cessione. Infine c'è l'eterno dilemma Paulo Dybala, potenziale campione, ma spesso escluso nei momenti decisivi da un Allegri con cui il rapporto non è idilliaco. Sulla spanda del Napoli, invece, si dovrà fare chiarezza sugli uomini del "patto scudetto", coloro che sono rimasti con la voglia di giocarsi l'ultima chance. Si tratta di Dries Mertens (che ha una clausola molto bassa nel suo contratto), Kalidou Koulibaly, che è corteggiatissimo dai club di Premier, e infine Lorenzo Insigne autentico uomo simbolo, ma che, anche lui, è tentato da una nuova esperienza.



PERICOLO INTER DEL 2010 - Cambiare o no? La dirigenza bianconera e quella napoletana sono chiamate ad una scelta tenendo bene a mente cosa ha portato, nel calcio moderno, il legarsi a un gruppo che ha regalato grandi soddisfazioni. Le ultime due squadre ad averlo fatto sono state l'Inter post-Triplete nel 2010 e il Milan post scudetto del 2011. Due squadre affossate da contratti super e i cui bilanci sono rimasti appesantiti da giocatori logori. Chi avrà il coraggio di cambiare?