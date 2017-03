Dopo le indiscrezioni sulla prima maglia dellaper la stagione 2017-18, arrivano anche le prime immagini di quella che probabilmente sarà la nuova divisa da trasferta. Il kit away, firmato ancora una volta da Adidas, vedrà il ritorno del giallo come colore dominante, unito a dettagli blu per richiamare lo stemma della città di Torino. Anche sulla seconda maglia, come riportato da Footyheadlines.com, troverà spazio il nuovo logo del club, in vigore dalla prossima stagione su tutti i prodotti ufficiali bianconeri.