Gonzalo Higuain non dovrebbe recuperare per il match di domani contro la Lazio. Anche nella giornata di ieri l’argentino si è allenato a parte e lo staff tecnico bianconero preferisce non rischiarlo anche in vista del match di Champions League contro il Tottenham. Il 'Pipita' va dunque verso il secondo forfait consecutivo (terzo, se si considera la partita rinviata contro l'Atalanta) e secondo Il Corriere dello Sport l'argentino domani verrà rimpiazzato da Paulo Dybala nel ruolo di centravanti. La Joya, scrive il quotidiano, è pronto a tornare in campo dal 1' e Allegri lo lancerà come riferimento centra