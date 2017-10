La sfida di stasera contro lo Sporting avrà un valore altissimo per la Juventus, che con una vittoria si avvicinerebbe in maniera decisiva alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Come ricordato dall’edizione odierna de Il Giornale, oltre ai 12,7 milioni derivanti dall’accesso alla fase a gironi (più il bonus di 1,5 milioni per ogni vittoria e il mezzo milione per il pareggio), nelle casse bianconere arriverebbero 6 milioni dal passaggio agli ottavi, a cui si aggiungeranno eventualmente altri 6,5 in caso di approdo ai quarti e 7,5 per le semifinali.