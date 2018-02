La neve copiosa scesa su Torino e sull'Allianz stadium che ha portato al rinvio della gara contro l'Atalanta è ormai alle spalle e la Juventus guarda già avanti ai prossimi impegni contro Atalanta e Tottenham di Coppa e, soprattutto, alla sfida contro la Lazio di campionato. Ma c'è una parte del club bianconero, la squadra mercato, che guarda ancora più avanti, alla prossima estate dove un larga parte dell'attuale rosa dovrà essere rivoluzionata.



EMRE CAN - Il club bianconero ha da tempo individuato in Emre Can del Liverpool il rinforzo ideale per costi e caratteristiche per il proprio centrocampo. La trattativa con il suo entourage è inizata già la scorsa estate ed è proseguita spedita fino a gennaio quando, di fatto, è stata trovata l'intesa per l'acquisto a parametro zero. Sì perché il tedesco è in scadenza di contratto con i Reds e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto tanto che lo stesso Klopp oltre a Naby Keita già acquistato dal Lipsia sta spingendo per un altro colpo nel reparto.



CHIEDE TEMPO - Un affare non a rischio, almeno secondo la Juventus, ma che senza una firma sui contratti rischia di lasciare aperti spiragli che in tanti potrebbero cogliere. A gennaio Manchester City e Bayern Monaco ci hanno provato e non è detto che non ci riprovino. Secondo Tuttosport il giocatore sta chiedendo tempo per poter chiudere al meglio la propria avventura con la maglia del Liverpool. Parla ancora da protagonista nelle interviste ed elogia squadra e compagni. Vuole chiudere in bellezza e solo quando il campo avrà espresso tutti i suoi verdetti si legherà ad un nuovo club. E la Juve? Attende fiduciosa.