La Fiorentina esce sconfitta dalla trasferta dell'Allianz Stadium contro Juventus e fallisce l'appuntamento con il terzo risultato utile consecutivo. “Ma almeno stavolta il VAR evita il solito rigore-beffa”, titola il Corriere Fiorentino, in riferimento al penalty prima assegnato e poi tolto ai bianconeri con l’ausilio della tecnologia (il fallo di Badelj su Matuidi avviene in effetti prima dell’ingresso in area di rigore). “Eppure”, scrive il quotidiano del capoluogo toscano, “il fischio di Doveri era arrivato nella più assoluta normalità senza che, peraltro, lo stesso Badelj si fosse lamentato troppo del braccio dell’arbitro che indicava il dischetto del rigore. Quasi che non ci fosse niente di strano”.