Avversari in campo, possibili alleati sul mercato.



L'incrocio di questa sera a Torino tra Juventus e Genoa sarà per le rispettive dirigenze una buona opportunità per parlare degli affari futuri che si potrebbero intavolare tra le due società.



Il nome attorno a cui ruoterà tutto il dialogo è senza dubbio quello di Pietro Pellegri, gioiellino rossoblù ed oggetto del desiderio di mezz'Europa, Vecchia Signora compresa. Dopo gli approcci dei mesi scorsi, seguiti al fallimento della trattativa per portare il talento di Pegli all'Inter, ora la Juve vorrebbe affondare il colpo, garantendosi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti d'Italia. Il Genoa, dal canto suo, darà la propria disponibilità alla partenza del ragazzo, a patto che l'offerta sia sostanziosa ed adeguata agli standard imposti da Enrico Preziosi, che valuta il centravanti non meno di 40 milioni di euro.



Una cifra elevata che i bianconeri cercheranno di limare inserendo contropartite tecniche oppure offrendo un trattamento privilegiato al Genoa, come lasciare Pellegri ancora un paio d'anni in prestito in Liguria o inserire nel pacchetto qualche altro elemento del vivaio rossoblu, ad esempio quell'Eddie Salcedo Mora già presente la scorsa estate nell'affare poi saltato con l'Inter.



Ma gli uomini mercato rossoblù non staranno soltanto ad ascoltare i colleghi. Approfittando dell'occasione Perinetti e soci torneranno alla carica per Stefano Sturaro, il centrocampista sanremese cresciuto nel settore giovanile genoano che Max Allegri, pur facendo giocare poco, considera un jolly insostituibile.