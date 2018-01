La Juventus insegue Pietro Pellegri, il Genoa sogna Stefano Sturaro. Due operazioni con percentuali di riuscita ben diverse. Se il passaggio del giovane centravanti alla corte della Vecchia Signora appare ogni giorno più vicino, il ritorno del mediano ligure nella squadra in cui è cresciuto sembra viceversa sempre più difficile. Le due trattative tuttavia potrebbero rappresentare solo l'inizio di una serie di spostamenti tra Vinovo e Pegli.



L'asse di mercato tra bianconeri e rossoblù si fa infatti sempre più caldo e presto potrebbe espandersi ad altri profili. Nell'ambito dell'operazione che porterebbe il baby-fenomeno genovese in Piemonte le due dirigenze nei colloqui dei giorni scorsi hanno spostato il discorso anche su altri giocatori del vivaio genoano.

L'idea è quella di confezionare un pacchetto che comprenda, oltre a Pellegri, anche altri due suoi coetanei della Primavera rossoblù, l'esterno d'attacco Eddie Salcedo Mora e il portiere Alessandro Russo. Così facendo la Juve verrebbe incontro alle richieste economiche di Preziosi, intenzionato a non scendere sotto la soglia dei 30 milioni per cedere Pellegri, sborsando una cifra superiore a quella sperata ma assicurandosi tre interessanti prospetti.



Nella trattativa, inoltre, il Genoa vorrebbe ricevere come parziale contropartita il cartellino di Stefano Sturaro. L'irremovibile posizione di Max Allegri, che considera incedibile il mediano sanremese, avrebbe indotto la dirigenza del Grifone a virare su un altro centrocampista bianconero, l'uruguaiano Rodrigo Bentancur. Anche in questo caso, tuttavia, la società torinese non pare molto convinta di privarsi dell'ex Boca Juniors.