Il Movimento Consumatori alza la voce, dopo la decisione da parte della Corte Federale di Appello della FIGC di sanzionare la Juventus con un’ammenda e con la chiusura del settore Tribuna Sud per la prossima gara interna di Serie A contro il Genoa. MC ritiene che il club bianconero sia tenuto a rimborsare i titolari di abbonamento in curva, perché i comportamenti oggetto del provvedimento, riferibili a violazioni della normativa che regola i rapporti con la tifoseria organizzata, secondo gli organi della giustizia sportiva, sono direttamente addebitabili alla società. “Ci sono i presupposti per una class action", afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale di MC, "che avvieremo nel caso in cui la società non si metta a disposizione per indennizzare i tifosi che subiscono una decisione ingiusta”.