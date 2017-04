L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Radio Radio esprimendosi sulla sfida di Champions tra Juventus e Barcellona, vinta dai bianconeri per 3-0.



"La Juventus ha fatto una grandissima partita, gestita alla grande dall'inizio alla fine. Dall'altra parte il Barcellona è troppo discontinuo, e alterna grandissime prestazioni a gare come quella di ieri sera. Dybala? Forse è stato sottovalutato, non si può lasciare tre metri in area a un giocatore del genere. Il Barcellona poteva segnare, ma non l'ha fatto, e adesso è davvero difficile per i blaugrana ribaltare la sfida".