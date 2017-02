La Juventus è a un passo dalla cessione di Hernanes, dopo tante trattative sfumate nel mese di gennaio. Proprio così, perché dopo l'accordo mancato con Genoa e San Paolo (in Brasile) questa volta l'intesa è vicina: secondo Sky Sport, il brasiliano è diretto verso la Cina, dove l'Hebei Fortune ha formulato un'offerta per averlo da subito. Sul tavolo, 10 milioni di euro per la Juventus e un contratto da 2 anni più un altro di opzione per Hernanes.



L'ingaggio del brasiliano sarebbe da 8/9 milioni di euro all'anno. La trattativa procede e sembra si possa chiudere a breve, raggiungerebbe Lavezzi e Gervinho all'Hebei Fortune; la Juve così si appresta a realizzare una cessione importante, visto che il mercato cinese è ancora aperto in entrata fino a fine febbraio. L'ex Inter non è stato convocato per la sfida contro i nerazzurri.