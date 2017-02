Chiuso ieri sera, ufficialmente, il calciomercato, oggi è il turno della presentazione delle liste ufficiali per le competizioni europee. La prima a presentarla è stata la Juventus, con Massimiliano Allegri che ha inserito nell'elenco dei giocatori per la Champions League Stephan Lichtsteiner - escluso a settembre - e Mario Lemina, in dubbio per l'infortunio subito in Coppa d'Africa. A perdere il posto è un altro centrocampista, Hernanes.



INDIZIO DI MERCATO - Un indizio che può essere importante anche in ottica mercato: il Profeta ha infatti diverse richieste dall'estero, su tutte la Super League cinese (al momento, però, la destinazione asiatica non stuzzica il suo interesse) e il campionato brasiliano, col San Paolo che vorrebbe riportarlo a casa.