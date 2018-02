Gonzalo Higuain è in forma Champions League. Come si legge sul Corriere dello Sport, in questo inizio di 2018 il centravanti della Juventus si è messo al livello dei grandi bomber d'Europa, a sette giorni dalla sfida con Harry Kane. L’attaccante del Tottenham ha segnato 7 gol dall’inizio dell’anno, due in più di Higuain: a guidare la classifica dei goleador è però Neymar, che con il Paris Saint-Germain ha siglato ben 10 reti in sei presenze dall'inizio di gennaio.