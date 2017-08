La Juve è sempre più vicina a Howedes, difensore dello Schalke 04 che i bianconeri stanno corteggiando da diversi giorni; i bianconeri hanno scelto il classe '88, profilo di esperienza e grande duttilità, perché perfetto i piani tattici di Massimiliano Allegri. La prima offerta presentata dalla Juve era di 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto: cifra ritenuta insufficiente dallo Schalke. Nelle ultime ore, però, c'è stata una nuova accelerata dei bianconeri che hanno rilanciato e sono sempre più vicini alla chiusura dell'affare.



LE CIFRE - La nuova offerta preparata da Marotta sfiorerà i 15 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus: cifra che si avvicina molto alle richieste dello Schalke. Il giocatore dal canto suo ha già detto sì ai bianconeri ed è pronto a partire per l'Italia già domani se ci sarà l'accordo definitivo. Nelle prossime ore i due club continueranno ad aggiornarsi per limare gli utlimi dettagli ecomomici e chiudere un affare che è sempre più vicino alla fumata bianca. Howedes è pronto a vestirsi di bianconero e la Juve lo aspetta a braccia aperte.