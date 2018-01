La rosa della Juventus è completa e competitiva e il mercato di gennaio, dopo alcuni tentativi inziali per anticipare l'arrivo di Emre Can non riserverà grosse sorprese. Il club bianconero sta però lavorando alacremente per provare a portarsi avanti e battere sul tempo la concorrenza in vista della prossima estate dove una piccola rivoluzione riguarderà principalmente centrocampo e difesa. In quest'ottica va valutata la posizione di Benedikt Howedes con la possibilità di sostituirlo con un centrale più giovane e di prospettiva è sempre più probabile.



HOWEDES SEMPRE PIU' LONTANO - Secondo quanto riportato da Tuttosport le probabilità che la Juventus eserciti il diritto di riscatto per l'acquisto dallo Schalke 04 del centrale tedesco sono sempre più basse. Howedes convince per qualità, ma la sua tenuta fisica, che l'ha portato in campo soltanto una volta in questa stagione, è un dato che preoccupa i bianconeri su un possibile investimento futuro.



BARTRA NOME NUOVO - Per questo, oltre all'arrivo già certo di Mattia Caldara, la Juventus sta pensando ad un nome nuovo per la difesa, quello di Marc Bartra del Borussia Dortmund. Lo spagnolo cresciuto nel Barcellona è molto bravo in fase di impostazione oltre che duttile sia in una difesa a 3 che in una linea a 4 dove si è adattato spesso anche da terzino. Gli manca un po' di fisicità, ma è considerato un profilo all'altezza della Juventus. Il Borussia Dortmund lo pagò "solo" 8 milioni di euro per portarlo in Germania e per questo, in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2020, il prezzo non elevato lo rende un obiettivo appetibile per il duo Marotta-Paratici