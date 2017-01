Nel giorno dell'addio ufficiale di Patrice Evra, la Juventus continua a muoversi sul mercato. Non per cercare un sostituto al terzino francese, con Beppe Marotta che ha confermato l'intenzione di puntare su Asamoah e Mattiello come alternative ad Alex Sandro, ma per il futuro. E in questo senso, è forte l'inserimento dei bianconeri per Robin Quaison del Palermo.



I DETTAGLI - Il centrocampista svedese è in scadenza di contratto col club rosanero e ha attirato su di sé l'interesse di tante squadre, Sampdoria su tutte. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, ieri c'è stato un contatto in Lega Calcio tra Marotta e Zamparini per il classe '93. La Juve sta pensando di acquistarlo subito per 2,8 milioni di euro e lasciarlo in Sicilia fino a fine stagione, condizioni che andrebbero bene anche ai rosanero.