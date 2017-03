Juventus-Barcellona è già iniziata, ma lontana dai campi da gioco. Oltre alle voci insistenti che vorrebbero il gioiellino bianconero Paulo Dybala in Spagna, ora il Barcellona avrebbe iniziato a seguire un centrocampista. Non uno qualunque, si tratta del lionense Corentin Tolisso, obbiettivo numero uno della dirigenza juventina.



A riportarlo è il Sun, che rivela come il francese sia stato uno degli osservati speciali durante le partite con la rispettiva Nazionale (insieme al decantato Kylian Mbappé). I blaugrana sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e Tolisso rappresenterebbe la scelta ideale.



Vista la concorrenza, è alto il rischio che il Lione aumenti il prezzo per il cartellino del giocatore, così, uno dei giocatori che sembrava già destinato a indossare la maglia bianconera, potrebbe allontanarsi da Torino.