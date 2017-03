Durante Fiorentina-Cagliari, il Franchi ha intonato un coro molto chiaro: "Bernardeschi non si tocca". Il timore è di vedere partire il gioiellino in estate, magari alla volta di Torino, per vestire la maglia dell'odiata Juve. E proprio i bianconeri stanno valutando con attenzione il profilo di Bernardeschi: servirà un esterno e Berardi delude sempre di più. Il numero 10 della viola può valere una piccola follia? La corsa è iniziata, con occhi anche all'Inter, che sembra in vantaggio.