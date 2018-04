C’è un Cristiano Ronaldo da standing ovation, un Isco decisivo e un Modric geniale, ma il Real Madrid di Zinedine Zidane - sempre più in corsa per la terza Champions League consecutiva dopo il 3-0 di ieri all’Allianz Stadium - brilla anche grazie ai suoi “uomini ombra”. Si veda Carlos Henrique Casemiro, vera creatura tattica dell’allenatore francese diventato in poche stagioni titolare inamovibile nell’undici-tipo dei campioni d’Europa. Un nome che la Juventus conosce bene: non solo per il tiro deviato che ha battuto Buffon e indirizzato la finale di Cardiff, ma soprattutto per una concreta idea di mercato.